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Перед візитом Путіна США порадили Китаю припинити підтримку Росії

Олена ІвашківСереда, 15 травня 2024, 01:23
Перед візитом Путіна США порадили Китаю припинити підтримку Росії
ілюстраційне фото з відкритих джерел

Сполучені Штати радять Китаю припинити підтримку Росії у її агресивній політиці проти України, якщо Пекін розраховує відновити продуктивні відносини з Європою.

Джерело: про це сказав заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, Укрінформ

Пряма мова: "Якщо Китай претендує на гарні відносини з Європою та іншими країнами, він не може далі підживлювати найбільшу загрозу європейській безпеці, якою є агресія Росії проти України".

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Деталі: Він підкреслив, що це – не лише позиція Сполучених Штатів, таку саму думку чітко оголосили держави G7, союзники по НАТО та країни Євросоюзу.

За його словами, якщо КНР припинить підтримку Росії, їй буде важко підтримувати війну проти України. Жодна країна не повинна давати очільнику Росії Володимиру Путіну платформу для ведення його агресивної війни проти України.

Він також сказав, що Сполучені Штати та інші країни Заходу не можуть повернутися до "бізнесу як зазвичай" з Росією або заплющити очі на явні порушення нею міжнародного права.

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Теми: СШАКитай
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