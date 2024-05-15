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Перед визитом Путина США посоветовали Китаю прекратить поддержку России

Алена ИвашкивСреда, 15 мая 2024, 01:23
Перед визитом Путина США посоветовали Китаю прекратить поддержку России
иллюстративное фото из открытых источников

Соединенные Штаты советуют Китаю прекратить поддержку России в ее агрессивной политике против Украины, если Пекин рассчитывает восстановить продуктивные отношения с Европой.

Источник: об этом сказал заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, Укринформ

Прямая речь: "Если Китай претендует на хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может дальше подпитывать самую большую угрозу европейской безопасности, которой является агрессия России против Украины".

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Детали: Он подчеркнул, что это - не только позиция Соединенных Штатов, такое же мнение четко объявили государства G7, союзники по НАТО и страны Евросоюза.

По его словам, если КНР прекратит поддержку России, ей будет трудно поддерживать войну против Украины. Ни одна страна не должна давать Путину платформу для ведения его агрессивной войны против Украины.

Он также сказал, что Соединенные Штаты и другие страны Запада не могут вернуться к "бизнесу как обычно" с Россией или закрыть глаза на явные нарушения ею международного права.

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Темы: СШАКитай
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