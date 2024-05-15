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Окупанти розгортають на окупованих територіях додаткові морги

Олена ІвашківСереда, 15 травня 2024, 03:51
Окупанти розгортають на окупованих територіях додаткові морги
фото ілюстративне: ГУР Міноборони України

У зв’язку з активними наступальними діями й зростанням втрат ворог нарощує кількість моргів на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Дослівно: "Додаткові місця зберігання трупів людей, які "досягли цілей сво", розгортають переважно на ТОТ Луганщини, зокрема у приміщеннях які не передбачені для цього. Туди звозять навіть тіла з півночі Харківщини, аби не "травмувати" мешканців Бєлгорода".

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Деталі: У ЦНС зазначили, що це є красномовним підсумком правління міжнародного злочинця Володимира Путіна, коли РФ експортує солдат в інші країни й імпортує назад їх тіла в режимі нон-стоп.

Теми: окупація
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