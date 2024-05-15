Оккупанты разворачивают на оккупированных территориях дополнительные морги

В связи с активными наступательными действиями и ростом потерь враг наращивает количество моргов на временно оккупированных территориях.

Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)

Дословно: "Дополнительные места хранения трупов людей, которые „достигли целей сво", разворачивают преимущественно на ВОТ Луганщины, в частности в помещениях, которые не предусмотрены для этого. Туда свозят даже тела с севера Харьковщины, чтобы не "травмировать" жителей Белгорода".

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Детали: В ЦНС отметили, что это является красноречивым итогом правления международного преступника Владимира Путина, когда РФ экспортирует солдат в другие страны и импортирует обратно их тела в режиме нон-стоп.