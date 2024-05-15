Організатори Євробачення оштрафували українців за футболки з закликом звільнити захисників Азовсталі
Організатори "Євробачення-2024" оштрафували українську делегацію за футболки з принтом Free Azovstal Defenders в ефірі шоу.
Джерело: alyona alyona в Instagram
Деталі: Співачка розповіла, що з’явитися у футболках Free Azovstal Defenders було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які написи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був напис, просили зняти його або ж заклеювали чорним скотчем.
Пряма мова: "Перед входом у залу наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними в грінрум.
Організатори "Євробачення-2024" оштрафували українську делегацію за футболки з принтом Free Azovstal Defenders в ефірі шоу. pic.twitter.com/Ylgta2POWk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 15, 2024
Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом. Я неймовірно рада, що нам вдалося нагадати світу про наших військовополонених".
Передісторія:
- Перед фіналом Євробачення у соціальних мережах частину поляків обурив світшот однієї з представниць України на Євробаченні Jerry Heil з написом Banderaciaga. Її звинувачують у підтримці "культу Степана Бандери".