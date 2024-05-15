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Організатори Євробачення оштрафували українців за футболки з закликом звільнити захисників Азовсталі

Олена ІвашківСереда, 15 травня 2024, 04:42
Організатори Євробачення оштрафували українців за футболки з закликом звільнити захисників Азовсталі
скриншот трансляції Євробачення

Організатори "Євробачення-2024" оштрафували українську делегацію за футболки з принтом Free Azovstal Defenders в ефірі шоу. 

Джерело: alyona alyona в Instagram

Деталі: Співачка розповіла, що з’явитися у футболках Free Azovstal Defenders було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які написи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був напис, просили зняти його або ж заклеювали чорним скотчем. 

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Фото зі сторінки alyona alyona в Instagram
Фото зі сторінки alyona alyona в Instagram

Пряма мова: "Перед входом у залу наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними в грінрум.

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Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом. Я неймовірно рада, що нам вдалося нагадати світу про наших військовополонених".

Передісторія: 

  • Перед фіналом Євробачення у соціальних мережах частину поляків обурив світшот однієї з представниць України на Євробаченні Jerry Heil з написом Banderaciaga. Її звинувачують у підтримці "культу Степана Бандери".

Теми: Євробачення
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