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Организаторы Евровидения оштрафовали украинцев за футболки с призывом освободить защитников Азовстали

Алена ИвашкивСреда, 15 мая 2024, 04:42
Организаторы Евровидения оштрафовали украинцев за футболки с призывом освободить защитников Азовстали
скриншот трансляции Евровидения

Организаторы "Евровидения-2024" оштрафовали украинскую делегацию за футболки с принтом Free Azovstal Defenders в эфире шоу. 

Источник: alyona alyona в Instagram

Детали: Певица рассказала, что появиться в футболках Free Azovstal Defenders было очень рискованной и сложной задачей. Любые надписи и бренды были запрещены, охрана проверяла всю одежду и, если на ней была надпись, просили снять ее или заклеивали черным скотчем. 

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Прямая речь: "Перед входом в зал наша команда надела футболки под свои другие футболки и кофты и смогли пройти с ними в гринрум.

Фото со страницы alyona alyona в Instagram
Фото со страницы alyona alyona в Instagram

Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом. Я невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных".

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Предыстория: 

  • Перед финалом Евровидения в социальных сетях часть поляков возмутил свитшот одной из представительниц Украины на Евровидении Jerry Heil с надписью Banderaciaga. Ее обвиняют в поддержке "культа Степана Бандеры".

Темы: Евровидение
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