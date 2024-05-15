Организаторы Евровидения оштрафовали украинцев за футболки с призывом освободить защитников Азовстали

Организаторы "Евровидения-2024" оштрафовали украинскую делегацию за футболки с принтом Free Azovstal Defenders в эфире шоу.

Источник: alyona alyona в Instagram

Детали: Певица рассказала, что появиться в футболках Free Azovstal Defenders было очень рискованной и сложной задачей. Любые надписи и бренды были запрещены, охрана проверяла всю одежду и, если на ней была надпись, просили снять ее или заклеивали черным скотчем.

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Організатори "Євробачення-2024" оштрафували українську делегацію за футболки з принтом Free Azovstal Defenders в ефірі шоу. pic.twitter.com/Ylgta2POWk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 15, 2024

Прямая речь: "Перед входом в зал наша команда надела футболки под свои другие футболки и кофты и смогли пройти с ними в гринрум.

Фото со страницы alyona alyona в Instagram

Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом. Я невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных".

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