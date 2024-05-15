Пентагон про ситуацію на фронті в Україні: Ситуація складна, викликає занепокоєння

У Міністерстві оборони США заявили, що окупаційна армія РФ наразі намагається просунутись вперед на території України, ситуація на полі бою складна − і все це викликає занепокоєння.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речника Пентагону Пата Райдера

Пряма мова Райдера: "Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними, ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують".

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Деталі: Речник підкреслив, що нині американська сторона наполегливо працює над тим, щоб пришвидшити надання допомоги Україні.

На запитання, що могло стати причиною загострення ситуації, Райдер сказав, що це була сукупність різних факторів, серед яких і затримка зі схваленням допомоги з боку США.

"Зрозуміло, що є інші партнери по всьому світу, які надають допомогу Україні. Але росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутися вперед. Якими б незначними не були ці просування, це, безумовно, викликає занепокоєння", – підсумував представник Пентагону.

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