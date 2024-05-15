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Пентагон о ситуации на фронте в Украине: Ситуация сложная, вызывает беспокойство

Ирина Балачук, Ирина КутелеваСреда, 15 мая 2024, 08:40
Пентагон о ситуации на фронте в Украине: Ситуация сложная, вызывает беспокойство
Скриншот с карты deepstatemap.live

В Министерстве обороны США заявили, что оккупационная армия РФ сейчас пытается продвинуться вперед на территории Украины, ситуация на поле боя сложная − и все это вызывает беспокойство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Пата Райдера

Прямая речь Райдера: "Сейчас в Украине сложная ситуация на поле боя. Но по всем данным, вы знаете, что украинцы продолжают принимать меры для защиты своей территории. И мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им критически важное вооружение и припасы, в которых они нуждаются".

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Детали: Спикер подчеркнул, что сейчас американская сторона упорно работает над тем, чтобы ускорить предоставление помощи Украине.

На вопрос, что могло стать причиной обострения ситуации, Райдер сказал, что это была совокупность различных факторов, среди которых и задержка с одобрением помощи со стороны США.

"Понятно, что есть другие партнеры по всему миру, которые оказывают помощь Украине. Но россияне воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются продвинуться вперед. Какими бы незначительными ни были эти продвижения, это, безусловно, вызывает беспокойство", − подытожил представитель Пентагона.

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Предыстория:

  • На фоне наступления российских сил на севере Харьковской области Соединенные Штаты анонсировали дополнительный пакет военной помощи позже на этой неделе.
  • Разведка Министерства обороны Великобритании считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.

Темы: СШАУкраинавойна
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