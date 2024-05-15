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Зеленський скасував візит до Іспанії через ситуацію на фронті − ЗМІ

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваСереда, 15 травня 2024, 09:21
Зеленський скасував візит до Іспанії через ситуацію на фронті − ЗМІ
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Іспанії, запланований 17 травня, через складну ситуацію на фронті, пише видання EFE з посиланням на джерела в королівському палаці.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Видання зазначає, що іспанська сторона не пояснила причин скасування візиту.

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Але, за даними дипломатичних джерел, поїздку Зеленського скасували через складну ситуацію на фронті, де окупаційні війська пішли в наступ на півночі Харківської області.

Передісторія:

  • Візит Зеленського до Іспанії був заплановай на 17 травня. В рамках цієї поїздки він мав також зустрітися з прем'єр-міністром Педро Санчесом для підписання безпекової угоди. Крім того, український президент мав відвідати Португалію.
  • Напередодні королівський дім Іспанії офіційно підтвердив, що Зеленський здійснить візит до Іспанії у п'ятницю і буде прийнятий королем Феліпе VI.
  • Перед цим газета El País заявила, що глава держави зустрінеться з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом і підпише нову двосторонню угоду про безпеку.

Теми: ЗеленськийІспаніядипломатичні відносини
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