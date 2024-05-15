Зеленський скасував візит до Іспанії через ситуацію на фронті − ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Іспанії, запланований 17 травня, через складну ситуацію на фронті, пише видання EFE з посиланням на джерела в королівському палаці.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Видання зазначає, що іспанська сторона не пояснила причин скасування візиту.

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Але, за даними дипломатичних джерел, поїздку Зеленського скасували через складну ситуацію на фронті, де окупаційні війська пішли в наступ на півночі Харківської області.

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