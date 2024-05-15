Зеленский отменил визит в Испанию из-за ситуации на фронте − СМИ
Среда, 15 мая 2024, 09:21
Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Испанию, запланированный 17 мая, из-за сложной ситуации на фронте, пишет издание EFE со ссылкой на источники в королевском дворце.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Издание отмечает, что испанская сторона не объяснила причин отмены визита.
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Но, по данным дипломатических источников, поездку Зеленского отменили из-за сложной ситуации на фронте, где оккупационные войска пошли в наступление на севере Харьковской области.
Предыстория:
- Визит Зеленского в Испанию был запланирован на 17 мая. В рамках этой поездки он должен был также встретиться с премьер-министром Педро Санчесом для подписания соглашения по безопасности. Кроме того, украинский президент должен был посетить Португалию.
- Накануне королевский дом Испании подтвердил, что Зеленский совершит визит в Испанию в пятницу, 17 мая, и будет принят королем Фелипе VI.
- Перед этим газета El País заявила, что глава государства встретится с главой правительства Испании Педро Санчесом и подпишет новое двустороннее соглашение о безопасности.