Зеленский отменил визит в Испанию из-за ситуации на фронте − СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Испанию, запланированный 17 мая, из-за сложной ситуации на фронте, пишет издание EFE со ссылкой на источники в королевском дворце.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Издание отмечает, что испанская сторона не объяснила причин отмены визита.

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Но, по данным дипломатических источников, поездку Зеленского отменили из-за сложной ситуации на фронте, где оккупационные войска пошли в наступление на севере Харьковской области.

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