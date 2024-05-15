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За добу на фронті відбулося 166 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 15 травня 2024, 09:49
За добу на фронті відбулося 166 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
фото: Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 166 бойових зіткнень із окупантами. У Генштабі підкреслюють, що це вдвічі більше, ніж у той самий день минулого тижня. 

Джерело: речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій  в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 166 бойових зіткнень і це вдвічі більше, ніж у такий самий день тиждень тому. 

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Ситуація в районах бойових дій залишається складною, проте контрольованою".

Деталі: За минулу добу окупанти здійснили 3 ракетні та 78 авіаударів, 99 обстрілів із РСЗВ. 

На Куп'янському напрямку ворог вчинив 25 атак на позиції ЗСУ. Успіху ворог не мав. Захисники відновили раніше втрачені позиції та покращили тактичне положення на окремих ділянках. 

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку захисники відбили 3 атаки окупантів. Втрат позицій недопущено.

На Сіверському напрямку оборонці відбили 9 атак противника, на Краматорському – 24 атаки, на Покровському – 61 атаку, на Курахівському – 9 атак, на Времівському – 9 атак, на Оріхівському – 4 атаки.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують намагатися витіснити українські сили з лівобережжя Дніпра. Тут було зафіксована 5 атак окупантів в районі Кринок. Втрат позицій не допущено. 

За минулу добу захисники завдали ударів по 1 пункту управління окупантів, 1 артилерійському засобу, 1 засобу ППО, 1 станції РЕБ, 1 складу боєприпасів, 2 ЗРК та 6 районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Теми: Генштабвійна
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