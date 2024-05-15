За сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений с врагом – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений с оккупантами. В Генштабе подчеркивают, что это вдвое больше, чем в тот же день на прошлой неделе.

Источник: спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона

Прямая речь: "За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 166 боевых столкновений и это вдвое больше, чем в такой же день неделю назад.

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Ситуация в районах боевых действий остается сложной, однако контролируемой".

Детали: За минувшие сутки оккупанты совершили 3 ракетных и 78 авиаударов, 99 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг совершил 25 атак на позиции ВСУ. Успеха враг не имел. Защитники восстановили ранее утраченные позиции и улучшили тактическое положение на отдельных участках.

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На Лиманском направлении защитники отбили 3 атаки оккупантов. Потерь позиций недопущено.

На Северском направлении защитники отбили 9 атак противника, на Краматорском - 24 атаки, на Покровском - 61 атаку, на Кураховском - 9 атак, на Времовском - 9 атак, на Ореховском - 4 атаки.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают пытаться вытеснить украинские силы с левобережья Днепра. Здесь было зафиксировано 5 атак оккупантов в районе Крынок. Потерь позиций не допущено.

За минувшие сутки защитники нанесли удары по 1 пункту управления оккупантов, 1 артиллерийскому средству, 1 средству ПВО, 1 станции РЭБ, 1 складу боеприпасов, 2 ЗРК и 6 районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.