Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

За сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений с врагом – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 15 мая 2024, 09:49
За сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений с врагом – Генштаб
фото: Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений с оккупантами. В Генштабе подчеркивают, что это вдвое больше, чем в тот же день на прошлой неделе.

Источник: спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона

Прямая речь: "За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 166 боевых столкновений и это вдвое больше, чем в такой же день неделю назад.

Реклама:

Ситуация в районах боевых действий остается сложной, однако контролируемой".

Детали: За минувшие сутки оккупанты совершили 3 ракетных и 78 авиаударов, 99 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг совершил 25 атак на позиции ВСУ. Успеха враг не имел. Защитники восстановили ранее утраченные позиции и улучшили тактическое положение на отдельных участках.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении защитники отбили 3 атаки оккупантов. Потерь позиций недопущено.

На Северском направлении защитники отбили 9 атак противника, на Краматорском - 24 атаки, на Покровском - 61 атаку, на Кураховском - 9 атак, на Времовском - 9 атак, на Ореховском - 4 атаки.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают пытаться вытеснить украинские силы с левобережья Днепра. Здесь было зафиксировано 5 атак оккупантов в районе Крынок. Потерь позиций не допущено.

За минувшие сутки защитники нанесли удары по 1 пункту управления оккупантов, 1 артиллерийскому средству, 1 средству ПВО, 1 станции РЭБ, 1 складу боеприпасов, 2 ЗРК и 6 районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского

Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском

Вечером будут выключать свет, несмотря на уменьшение дефицита в энергосистеме: когда начнут

дополнено Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета

Воздушные силы уничтожили все 29 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

Все новости...
Генштаб
ВСУ отбили 18 атак на Харьковщине и отошли возле Лукьянцев и Волчанска – Генштаб
Генштаб: Украинские военные переместились на более выгодные позиции в Харьковской области
Генштаб: На Харьковском направлении было 14 вражеских атак
Последние новости
14:58
5 лет президентства: достижения Владимира Зеленского в цифрах
14:52
Россияне обстреляли Степногорск, один погибший - Запорожская ОВА
14:45
Когда и за какой срок военнообязанные должны пройти ВЛК? Объяснение
14:37
Премьер Грузии попытался напугать протестующих проблемами в Украине
14:36
Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского
14:32
Завершено расследование по Гринкевичу-старшему в деле о подкупе руководства ГБР
14:29
Британская разведка: В России проблемы из-за дефицита рабочей силы
14:25
Будущая линейка iPhone 16 может получить два новых цвета
14:23
В Минстратегпром расширили возможности бронирования работников ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе о том, почему Украине важно поддержать Грузию сейчас
Все новости...
Реклама:
Реклама: