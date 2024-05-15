Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Херсоні
Середа, 15 травня 2024, 10:11
15 травня російські військові атакували Херсон, влучили у багатоповерхівку в Корабельному районі.
Джерело: Прокудін, мапа тривог, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко
Деталі: Прокудін написав, що окупанти б’ють по Херсону та закликав мешканців міста перебувати в укриттях.
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Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.
Оновлено: Пізніше Мрочко повідомив, що ворог вдарив по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега. Снаряд влучив у багатоповерхівку у Корабельному районі міста.
"Внаслідок цього обстрілу був пошкоджений дах багатоквартирного будинку. На щастя, люди не постраждали".
ВІДЕО ДНЯ
Наслідки російської ранкової атаки по Херсону— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 15, 2024
Відео: Херсонська ОВА pic.twitter.com/Z9NM0YayQE