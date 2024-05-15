Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Херсоні

15 травня російські військові атакували Херсон, влучили у багатоповерхівку в Корабельному районі.

Джерело: Прокудін, мапа тривог, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Деталі: Прокудін написав, що окупанти б’ють по Херсону та закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

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Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Оновлено: Пізніше Мрочко повідомив, що ворог вдарив по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега. Снаряд влучив у багатоповерхівку у Корабельному районі міста.

"Внаслідок цього обстрілу був пошкоджений дах багатоквартирного будинку. На щастя, люди не постраждали".

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