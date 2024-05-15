Россияне ударили по многоэтажке в Херсоне
Среда, 15 мая 2024, 10:11
15 мая российские военные атаковали Херсон, попали в многоэтажку в Корабельном районе.
Источник: Прокудин, карта тревог, глава Херсонской МВА Роман Мрочко
Детали: Прокудин написал, что оккупанты бьют по Херсону и призвал жителей города находиться в укрытиях.
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Воздушную тревогу в регионе не объявляли.
Обновлено: Позже Мрочко сообщил, что враг ударил по Херсону с временно оккупированного левого берега. Снаряд попал в многоэтажку в Корабельном районе города.
"В результате этого обстрела была повреждена крыша многоквартирного дома. К счастью, люди не пострадали".
ВИДЕО ДНЯ
Наслідки російської ранкової атаки по Херсону— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 15, 2024
Відео: Херсонська ОВА pic.twitter.com/Z9NM0YayQE