Россияне ударили по многоэтажке в Херсоне

15 мая российские военные атаковали Херсон, попали в многоэтажку в Корабельном районе.

Источник: Прокудин, карта тревог, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Детали: Прокудин написал, что оккупанты бьют по Херсону и призвал жителей города находиться в укрытиях.

Реклама:

Воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Обновлено: Позже Мрочко сообщил, что враг ударил по Херсону с временно оккупированного левого берега. Снаряд попал в многоэтажку в Корабельном районе города.

"В результате этого обстрела была повреждена крыша многоквартирного дома. К счастью, люди не пострадали".

ВИДЕО ДНЯ