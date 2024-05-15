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Россияне ударили по многоэтажке в Херсоне

Анастасия ПроцСреда, 15 мая 2024, 10:11
Россияне ударили по многоэтажке в Херсоне
снимок из видео Херсонской ОВА

15 мая российские военные атаковали Херсон, попали в многоэтажку в Корабельном районе.

Источник: Прокудинкарта тревог, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Детали: Прокудин написал, что оккупанты бьют по Херсону и призвал жителей города находиться в укрытиях.

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Воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Обновлено: Позже Мрочко сообщил, что враг ударил по Херсону с временно оккупированного левого берега. Снаряд попал в многоэтажку в Корабельном районе города.

"В результате этого обстрела была повреждена крыша многоквартирного дома. К счастью, люди не пострадали".

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Темы: Херсон
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