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Прем'єр Румунії розповів, що задоволений реакцією РФ на обговорення про Patriot для України

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 15 травня 2024, 11:33
Прем'єр Румунії розповів, що задоволений реакцією РФ на обговорення про Patriot для України
Ілюстративне фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку розповів, що дискусія щодо надання його країною своєї системи Patriot для України ще не означають, що це неможливо й зазначив, що задоволений реакцією Кремля на такі плани.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Деталі: В інтерв’ю Чолаку запитали, чи означає позиція міністра оборони про те, що румунський Patriot дуже необхідний самій Румунії, що систему точно не можуть віддати Україні. 

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Марчел Чолаку відповів, що такий висновок передчасний. 

"Рішення буде ухвалюватися на Вищій раді національної оборони, як і прийнято", – зазначив прем’єр. Він додав, що спілкувався на цю тему з президентом Румунії, але деталі не розкриватиме. 

"А ще ми побачили реакцію Кремля… із завуальованою погрозою на адресу Румунії. Іншими словами, можливе рішення Румунії дуже турбує Москву. Але Росія не атакуватиме Румунію", – сказав Чолаку.

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Він нагадав, що країна не сам на сам, а член НАТО, та що Росія зараз вочевидь не має ані ресурсів, ані причин нападати на Румунію. 

"Повторюся, зараз немає побоювань, що Росія може напасти на Румунію – їм нелогічно це робити. Я задоволений реакцією Москви. Це означає, що наші рішення мають вагу і що там бояться, що світ мобілізує зусилля проти диктатора Путіна", – сказав Марчел Чолаку. 

Нагадаємо: Президент Клаус Йоганніс під час візиту до США заявив, що Румунія може розглянути передачу Україні одного зі своїх комплексів Patriot. 

Хоча Румунія сьогодні експлуатує лише одну батарею Patriot, Йоганніс сказав, що йдеться про іншу батарею, яка майже готова до використання.

Після прохань президента України Володимира Зеленського уряди країн ЄС минулого місяця закликали надати Києву більше необхідних систем ППО.

Німеччина пообіцяла надати додаткову батарею Patriot, а Іспанія заявила, що поставить зенітні ракети до цих ЗРК. За словами міністерки оборони Маргарити Роблес, Україна вже отримала ці ракети.

Теми: Румуніязброядопомога Україні
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