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Премьер Румынии рассказал, что доволен реакцией РФ на обсуждение о Patriot для Украины

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 15 мая 2024, 11:33
Премьер Румынии рассказал, что доволен реакцией РФ на обсуждение о Patriot для Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку рассказал, что дискуссия о предоставлении его страной своей системы Patriot для Украины еще не означают, что это невозможно и отметил, что доволен реакцией Кремля на такие планы. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: В интервью Чолаку спросили, означает ли позиция министра обороны о том, что румынский Patriot очень необходим самой Румынии, что систему точно не могут отдать Украине.

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Марчел Чолаку ответил, что такой вывод преждевременный.

"Решение будет приниматься на Высшем совете национальной обороны, как и принято", – отметил премьер. Он добавил, что общался на эту тему с президентом Румынии, но детали не будет раскрывать.

"А еще мы увидели реакцию Кремля... с завуалированной угрозой в адрес Румынии. Иными словами, возможное решение Румынии очень беспокоит Москву. Но Россия не будет атаковать Румынию", – сказал Чолаку.

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Он напомнил, что страна не один на один, а член НАТО, и что Россия сейчас явно не имеет ни ресурсов, ни причин нападать на Румынию.

"Повторюсь, сейчас нет опасений, что Россия может напасть на Румынию – им нелогично это делать. Я доволен реакцией Москвы. Это означает, что наши решения имеют вес и что там боятся, что мир мобилизует усилия против диктатора Путина", – сказал Марчел Чолаку.

Напомним: Президент Румынии Клаус Йоханнис во время визита в США заявил, что Румыния может рассмотреть передачу Украине одного из своих комплексов Patriot. 

Хотя Румыния сегодня эксплуатирует только одну батарею Patriot, Йоханнис сказал, что речь идет о другой батарее, которая почти готова к использованию.

После просьб президента Украины Владимира Зеленского правительства стран ЕС в прошлом месяце призвали предоставить Киеву больше необходимых систем ПВО.

Германия пообещала предоставить дополнительную батарею Patriot, а Испания заявила, что поставит зенитные ракеты к этим ЗРК. По словам министра обороны Маргариты Роблес, Украина уже получила эти ракеты.

Темы: Румынияоружиепомощь Украине
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