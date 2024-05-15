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Прокурори не допустили закриття справи щодо одіозного столичного наркодилера

Валентина РоманенкоСереда, 15 травня 2024, 11:49
Прокурори не допустили закриття справи щодо одіозного столичного наркодилера
Юрій Чернецький. фото УП

Прокуратура не допустила закриття справи щодо Юрія Чернецького, який збував кокаїн у нічних клубах столиці, і в якій йому загрожує до 10 років тюрми, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави.

Джерело: Київська міська прокуратура, УП

Дослівно: "За клопотанням Київської міської прокуратури ухвалою Печерського районного суду Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 50-річному киянину, обвинуваченому у систематичному незаконному збуті кокаїну у нічних клубах та зберіганні бойових припасів, без передбаченого законом дозволу".

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Деталі: Водночас суд визначив заставу у розмірі майже 3 мільйона 940 тисяч гривень.

Як відомо, в серпні 2022 року працівники поліції затримали Чернецького в центрі міста одразу після чергового збуту кокаїну, у нього виявили та вилучили 23 пакетика розфасованих наркотиків.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт ще у жовтні 2022 року направили до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

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Втім у травні 2023 року Печерський суд закрив справу у зв’язку із закінченням після повідомлення особі про підозру строків досудового розслідування.

Київська міська прокуратура домоглася скасування незаконного рішення про закриття справи у суді апеляційної інстанції, тож наразі її розгляд у Печерському суді триває. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Обвинувачений вже відбуває покарання згідно з вироком Бориспільського суду. Там його було засуджено до 5 років позбавлення волі за збут кокаїну в іншій справі. Апеляцію щодо цього епізоду Чернецький програв.

Нагадаємо: Дружина Чернецького намагалася зібрати 4 мільйони на заставу через збір в Instagram, але їй це не вдалося.

Теми: наркотикиКиївпрокуратура
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