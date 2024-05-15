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Прокуроры не допустили закрытия дела в отношении одиозного столичного наркодилера

Валентина РоманенкоСреда, 15 мая 2024, 11:49
Прокуроры не допустили закрытия дела в отношении одиозного столичного наркодилера
Юрий Чернецкий. фото УП

Прокуратура не допустила закрытия дела в отношении Юрия Чернецкого, который сбывал кокаин в ночных клубах столицы, и в котором ему грозит до 10 лет тюрьмы, суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога.

Источник: Киевская городская прокуратура, УП

Дословно: "По ходатайству Киевской городской прокуратуры постановлением Печерского районного суда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 50-летнему киевлянину, обвиняемому в систематическом незаконном сбыте кокаина в ночных клубах и хранении боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения".

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Детали: В то же время суд определил залог в размере почти 3 миллиона 940 тысяч гривен.

Как известно, в августе 2022 года сотрудники полиции задержали Чернецкого в центре города сразу после очередного сбыта кокаина, у него обнаружили и изъяли 23 пакетика расфасованных наркотиков.

По результатам досудебного расследования обвинительный акт еще в октябре 2022 года был направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

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Впрочем, в мае 2023 года Печерский суд закрыл дело в связи с окончанием после сообщения лицу о подозрении сроков досудебного расследования.

Киевская городская прокуратура добилась отмены незаконного решения о закрытии дела в суде апелляционной инстанции, поэтому сейчас его рассмотрение в Печерском суде продолжается. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Обвиняемый уже отбывает наказание согласно приговору Бориспольского суда. Там он был приговорен к 5 годам лишения свободы за сбыт кокаина по другому делу. Апелляцию по этому эпизоду Чернецкий проиграл.

Напомним: Жена Чернецкого пыталась собрать 4 миллиона на залог через сбор в Instagram, но ей это не удалось.

Темы: наркотикиКиевпрокуратура
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