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Внаслідок ракетної атаки росіян по Миколаєву постраждали 6 людей

Анастасія ПроцСереда, 15 травня 2024, 13:38
Внаслідок ракетної атаки росіян по Миколаєву постраждали 6 людей
Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару зросла до шести.

Джерело: Кім, Повітряні сили, ДСНС

Деталі: О 11:46 очільник Миколаївської ОВА написав про два влучання внаслідок російської атаки. Напередодні повітряники попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. 

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Оновлено: Згодом Кім написав, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей.

"Стан середньої тяжкості у всіх".

О 14:31 очільник Миколаївської ОВА додав, що кількість постраждалих зросла до 5 людей.

ВІДЕО ДНЯ
 

Пізніше рятувальники повідомили, що після ракетного удару горіла територія СТО в одному з районів міста, зокрема будівля та припарковані поруч автомобілі, на площі 400 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу.

 

За даними ДСНС, кількість постраждалих збільшилась до 6.

Теми: Миколаїв
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