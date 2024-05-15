Внаслідок ракетної атаки росіян по Миколаєву постраждали 6 людей
У Миколаєві кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару зросла до шести.
Джерело: Кім, Повітряні сили, ДСНС
Деталі: О 11:46 очільник Миколаївської ОВА написав про два влучання внаслідок російської атаки. Напередодні повітряники попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Оновлено: Згодом Кім написав, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей.
"Стан середньої тяжкості у всіх".
О 14:31 очільник Миколаївської ОВА додав, що кількість постраждалих зросла до 5 людей.
Пізніше рятувальники повідомили, що після ракетного удару горіла територія СТО в одному з районів міста, зокрема будівля та припарковані поруч автомобілі, на площі 400 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу.
За даними ДСНС, кількість постраждалих збільшилась до 6.