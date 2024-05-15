В результате ракетной атаки россиян по Николаеву пострадали 6 человек
В Николаеве количество пострадавших в результате российского ракетного удара возросло до шести.
Источник: Ким, Воздушные силы, ГСЧС
Детали: В 11:46 глава Николаевской ОВА написал о двух попаданиях в результате российской атаки. Накануне воздушники предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Обновлено: Впоследствии Ким написал, что в результате вражеского обстрела пострадали три человека.
"Состояние средней тяжести у всех".
В 14:31 глава Николаевской ОВА добавил, что количество пострадавших возросло до 5 человек.
Позже спасатели сообщили, что после ракетного удара горела территория СТО в одном из районов города, в частности здание и припаркованные рядом автомобили, на площади 400 кв. м. Пожарные ликвидировали пожар.
По данным ГСЧС, количество пострадавших увеличилось до 6.