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В результате ракетной атаки россиян по Николаеву пострадали 6 человек

Анастасия ПроцСреда, 15 мая 2024, 13:38
В результате ракетной атаки россиян по Николаеву пострадали 6 человек
Фото: ГСЧС Николаевщины

В Николаеве количество пострадавших в результате российского ракетного удара возросло до шести.

Источник: Ким, Воздушные силыГСЧС

Детали: В 11:46 глава Николаевской ОВА написал о двух попаданиях в результате российской атаки. Накануне воздушники предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. 

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Обновлено: Впоследствии Ким написал, что в результате вражеского обстрела пострадали три человека.

"Состояние средней тяжести у всех".

В 14:31 глава Николаевской ОВА добавил, что количество пострадавших возросло до 5 человек.

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Позже спасатели сообщили, что после ракетного удара горела территория СТО в одном из районов города, в частности здание и припаркованные рядом автомобили, на площади 400 кв. м. Пожарные ликвидировали пожар.

 

По данным ГСЧС, количество пострадавших увеличилось до 6.

Темы: Николаев
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