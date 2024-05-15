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Соратники Медведчука в Києві "клепали" інформаційні диверсії – затримала СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 15 травня 2024, 13:22
Соратники Медведчука в Києві клепали інформаційні диверсії – затримала СБУ
Денис Жарких та Віктор Медведчук. колаж "Радіо Свобода"

Правоохоронці викрили осіб, які в Києві виготовляли медіапродукт на замовлення кремлівського проєкту позбавленого українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука.

Джерело: Служба безпеки України, Київська обласна прокуратура, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту "Другая Украина". Цю організацію в росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

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У Києві над "проєктом" працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам".

Дослівно ОГП: "За даними слідства, колишній лідер забороненої в Україні прокремлівської партії "ОПЗЖ" зареєстрував у РФ громадську організацію. Головою виконавчого комітету цієї організації став екссжурналіст його медіахолдингу.

Медійник працює на кремлівський проєкт. Для створення пропагандистських матеріалів він залучив до роботи родича і знайому, які проживають у Києві. За його вказівками жінка створювала мультиплікаційні фільми антиукраїнського спрямування. Медіапродукт розміщували на сайті організації та соціальних мережах".

ВІДЕО ДНЯ
 
фото сбу

Деталі: СБУ вказує, що курував проєкт Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації "Другая Украина" у Москві.

За даними джерела УП, відеоматеріали створювала сценарист і художник Наталія Михайлова. За кожне відео виконавиця отримувала зарплату, яку їй у Києві передавав батько куратора проєкта – Юрій Жарких.

 
фото прокуратури
 
фото прокуратури

Наразі всім трьом фігурантам повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (Денису Жарких – заочно -ред).

Згідно із висновком експертів, у відео містяться ознаки порушення основ державної безпеки в інформаційній сфері.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою, зазначає Київська обласна прокуратура.

Теми: МедведчукСБУпропагандаКиїв
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