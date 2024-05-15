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Соратники Медведчука в Киеве "клепали" информационные диверсии – задержала СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 15 мая 2024, 13:22
Соратники Медведчука в Киеве клепали информационные диверсии – задержала СБУ
Денис Жарких и Виктор Медведчук. коллаж «Радио Свобода»

Правоохранители разоблачили лиц, которые в Киеве изготавливали медиапродукт по заказу кремлевского проекта лишенного украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука.

Источник: Служба безопасности Украины, Киевская областная прокуратура, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "Служба безопасности разоблачила в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политпроекта „Другая Украина". Эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, который координирует свою деятельность с ФСБ.

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В Киеве над "проектом" работала агентурная группа, которая занималась информационными диверсиями против Украины. В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам".

Дословно ОГП: "По данным следствия, бывший лидер запрещенной в Украине прокремлевской партии „ОПЗЖ" зарегистрировал в РФ общественную организацию. Председателем исполнительного комитета этой организации стал экс-журналист его медиахолдинга.

Медийщик работает на кремлевский проект. Для создания пропагандистских материалов он привлек к работе родственника и знакомую, которые проживают в Киеве. По его указаниям женщина создавала мультипликационные фильмы антиукраинского направления. Медиапродукт размещали на сайте организации и социальных сетях".

ВИДЕО ДНЯ
 
фото сбу

Детали: СБУ указывает, что курировал проект Денис Жарких - бывший ведущий на каналах Медведчука, а сейчас директор его организации "Другая Украина" в Москве.

По данным источника УП, видеоматериалы создавала сценарист и художник Наталья Михайлова. За каждое видео исполнительница получала зарплату, которую ей в Киеве передавал отец куратора проекта - Юрий Жарких.

 
фото прокуратуры
 
фото прокуратуры

Сейчас всем трем фигурантам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (Денису Жарких - заочно -ред).

Согласно заключению экспертов, в видео содержатся признаки нарушения основ государственной безопасности в информационной сфере.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей, отмечает Киевская областная прокуратура.

Темы: МедведчукСБУпропагандаКиев
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