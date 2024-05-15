Прикордонники показали зірваний наступ ворога на Бахмутському напрямку

Українські прикордонники розповіли, як зірвали наступ російських окупаційних військ на Бахмутському напрямку, знищивши військову техніку та групу піхоти ворога.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Повідомляється, що на світанку ворог намагався штурмувати позиції бійців Держприкордонслужби за допомогою двох танків та 5 БТР на Бахмутському напрямку (дата бойових дій не розкривається –ред.).

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Прикордонники бригади "Помста" відстежили противника за допомогою безпілотників, а напередодні замінували всі підходи та під’їзди. В результаті, наступ колони противника було зупинено.

Воїни звітують, що знищили танк Т-64, БТР-82 та близько 10 осіб ворожої піхоти.

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Дослівно: "Ще частину колони окупантів разом з піхотою добивали нічні бомбери та артилерія, рештки ворога втекли з поля бою".