Пограничники показали сорванное наступление врага на Бахмутском направлении
Украинские пограничники рассказали, как сорвали наступление российских оккупационных войск на Бахмутском направлении, уничтожив военную технику и группу пехоты врага.
Источник: пресс-служба ГПСУ
Детали: Сообщается, что на рассвете враг пытался штурмовать позиции бойцов Госпогранслужбы с помощью двух танков и 5 БТР на Бахмутском направлении (дата боевых действий не раскрывается -ред.).
Пограничники бригады "Помста" отследили противника с помощью беспилотников, а накануне заминировали все подходы и подъезды. В результате, наступление колонны противника было остановлено.
Воины отчитываются, что уничтожили танк Т-64, БТР-82 и около 10 человек вражеской пехоты.
Дословно: "Еще часть колонны оккупантов вместе с пехотой добивали ночные бомберы и артиллерия, остатки врага бежали с поля боя".