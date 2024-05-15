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Пограничники показали сорванное наступление врага на Бахмутском направлении

Валентина РоманенкоСреда, 15 мая 2024, 14:01
Пограничники показали сорванное наступление врага на Бахмутском направлении
скриншот

Украинские пограничники рассказали, как сорвали наступление российских оккупационных войск на Бахмутском направлении, уничтожив военную технику и группу пехоты врага.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Сообщается, что на рассвете враг пытался штурмовать позиции бойцов Госпогранслужбы с помощью двух танков и 5 БТР на Бахмутском направлении (дата боевых действий не раскрывается -ред.).

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Пограничники бригады "Помста" отследили противника с помощью беспилотников, а накануне заминировали все подходы и подъезды. В результате, наступление колонны противника было остановлено.

Воины отчитываются, что уничтожили танк Т-64, БТР-82 и около 10 человек вражеской пехоты.

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Дословно: "Еще часть колонны оккупантов вместе с пехотой добивали ночные бомберы и артиллерия, остатки врага бежали с поля боя".

Темы: Донецкая областьвойнаПограничная служба
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