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Росіяни вбили жінку на Сумщині

Анастасія ПроцСереда, 15 травня 2024, 14:28
Росіяни вбили жінку на Сумщині
фото: Сумська обласна прокуратура

Через російський обстріл Есманьської громади в Сумській області загинула 60-річна жінка.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "За даними слідства, 15 травня 2024 року, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з 9 ранку протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району".

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фото: Сумська обласна прокуратура

Деталі: Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загинула 60-річна жінка. Також пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки. Наразі прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Теми: Сумська областьобстрілжертви
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