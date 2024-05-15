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Россияне убили женщину в Сумской области

Анастасия ПроцСреда, 15 мая 2024, 14:28
Россияне убили женщину в Сумской области
фото: Сумская областная прокуратура

Из-за российского обстрела Есманьской общины в Сумской области погибла 60-летняя женщина.

Источник: прокуратура Сумщины

Дословно: "По данным следствия, 15 мая 2024 года, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты с 9 утра в течение часа из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Эсманьской громады Шосткинского района".

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фото: Сумская областная прокуратура

Детали: Отмечается, что в результате вражеской атаки погибла 60-летняя женщина. Также повреждены по меньшей мере 4 частных дома. Сейчас прокуроры вместе с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Темы: Сумская областьобстрелжертвы
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