Россияне убили женщину в Сумской области

Из-за российского обстрела Есманьской общины в Сумской области погибла 60-летняя женщина.

Источник: прокуратура Сумщины

Дословно: "По данным следствия, 15 мая 2024 года, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты с 9 утра в течение часа из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Эсманьской громады Шосткинского района".

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фото: Сумская областная прокуратура

Детали: Отмечается, что в результате вражеской атаки погибла 60-летняя женщина. Также повреждены по меньшей мере 4 частных дома. Сейчас прокуроры вместе с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.