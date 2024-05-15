Росія вдарила по інфраструктурі Дніпра: є загиблі та поранені

15 травня російські військові атакували інфраструктуру Дніпра, внаслідок чого дві людини загинули.

Джерело: керівник ОВА Сергій Лисак, Повітряне командування "Схід"

Пряма мова: "Пошкоджено інфраструктуру. Попередньо, двоє загиблих. Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються".

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Деталі: У повітряному командуванні "Схід" повідомили, що близько 13:30 поблизу Дніпра сили протиповітряної оборони збили керовану авіаційну ракету Х-59/69.