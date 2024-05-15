Россия ударила по инфраструктуре Днепра: есть погибшие и раненые

15 мая российские военные атаковали инфраструктуру Днепра, в результате чего два человека погибли.

Источник: руководитель ОВА Сергей Лысак, Воздушное командование "Восток"

Прямая речь: "Повреждена инфраструктура. Предварительно, двое погибших. Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются".

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Детали: В воздушном командовании "Восток" сообщили, что около 13:30 вблизи Днепра силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную ракету Х-59/69.