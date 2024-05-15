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У ЗСУ спростували вихваляння росіян, що вони нібито взяли Роботине

Ольга Кириленко, Євген КізіловСереда, 15 травня 2024, 16:01
У ЗСУ спростували вихваляння росіян, що вони нібито взяли Роботине
Село Роботине на мапі DeepState

Російське Міноборони заявило у середу, що російські війська нібито захопили село Роботине в Запорізькій області, але українські військові спростували цю заяву.

Джерело: пресофіцер 65 бригади, лейтенант Сергій Скібчик у коментарі "Українській правді", "BBC News Україна", DeepState

Пряма мова Скібчика: "Вітаю. Насправді вони лише на околиці, в селі досі наші позиції, а росіян звідти вибивають щодня. І щодня вони заходять знову і пробують закріпитися. Село під вогневим контролем українських і російських військ одночасно. Але більшість території села – досі наші позиції".

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Деталі: Цю інформацію підтверджує проєкт DeepState. На його мапі бойових дій добре видно, що в селі росіян немає.

 
Село Роботине на мапі DeepState

Чому це важливо: Роботине – це важливий населений пункт, важкі бої за який тривали кілька місяців. У серпні 2023 року українським військам вдалося звільнити село. Відтоді російські військові намагаються знову його захопити.

Теми: Запорізька областьвійнаокупація
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