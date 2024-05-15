В ВСУ опровергли хвастовство россиян, что они якобы взяли Роботино

Российское Минобороны заявило в среду, что российские войска якобы захватили село Роботино в Запорожской области, но украинские военные опровергли это заявление.

Источник: пресс-офицер 65 бригады, лейтенант Сергей Скибчик в комментарии "Украинской правде", "BBC News Украина", DeepState

Прямая речь Скибчика: "Поздравляю. На самом деле они только на окраине, в селе до сих пор наши позиции, а россиян оттуда выбивают ежедневно. И каждый день они заходят снова и пробуют закрепиться. Село под огневым контролем украинских и российских войск одновременно. Но большинство территории села – до сих пор наши позиции".

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Детали: Эту информацию подтверждает проект DeepState. На его карте боевых действий хорошо видно, что в селе россиян нет.

Село Роботино на карте DeepState

Почему это важно: Роботино - это важный населенный пункт, тяжелые бои за который продолжались несколько месяцев. В августе 2023 года украинским войскам удалось освободить село. С тех пор российские военные пытаются снова его захватить.