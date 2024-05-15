У прем'єра Словаччини Фіцо стріляли

У прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли після засідання уряду; його шпиталізували.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Речник міністра внутрішніх справ країни Матей Нойманн заявив, що на очільника словацького уряду 15 травня було скоєно замах.

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За інформацією Aktuality, пораненого Фіцо гелікоптером доставили до лікарні.

Як зазначає Denník N, постріли пролунали перед будинком культури, де проходило засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей.

За свідченнями журналіста видання, він не бачив інциденту, але був поруч та чув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли Фіцо з землі, посадили в машину та забрали.

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За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

Ймовірного нападника затримала поліція, яка оточила прилеглу територію. Водночас присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду.