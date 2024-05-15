Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У прем'єра Словаччини Фіцо стріляли

Андрій Синявський, Валентина РоманенкоСереда, 15 травня 2024, 16:14
У прем'єра Словаччини Фіцо стріляли
фото: OSINTdefender

У прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли після засідання уряду; його шпиталізували.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Речник міністра внутрішніх справ країни Матей Нойманн заявив, що на очільника словацького уряду 15 травня було скоєно замах.

Реклама:

За інформацією Aktuality, пораненого Фіцо гелікоптером доставили до лікарні.

Як зазначає Denník N, постріли пролунали перед будинком культури, де проходило засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей.

За свідченнями журналіста видання, він не бачив інциденту, але був поруч та чув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли Фіцо з землі, посадили в машину та забрали.

ВІДЕО ДНЯ

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

Ймовірного нападника затримала поліція, яка оточила прилеглу територію. Водночас присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду.

Теми: Словаччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом

Ввечері вимикатимуть світло попри зменшення дефіциту в енергосистемі: коли почнуть

відео, оновленоУ Луганську прогриміли вибухи: кажуть про удар по військовому містечку окупантів

доповнено Президент Ірану Раїсі загинув у катастрофі вертольота

Повітряні сили знищили усі 29 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну

В "Укренерго" розповіли, скільки ще вимикатимуть світло й чи вплине на це потепління

Усі новини...
Словаччина
Зеленський рішуче засудив замах на Фіцо і побажав йому швидкого одужання
Офіційно про замах на Фіцо: Прем'єр у тяжкому стані, "найближчі години вирішальні"
Президентка Словаччини відвідала Мощун, де вшанувала загиблих оборонців
Останні новини
14:58
5 років президентства: здобутки Володимира Зеленського в цифрах
14:52
Росіяни обстріляли Степногірськ, один загиблий – Запорізька ОВА
14:45
Коли і за який термін військовозобов’язані мають пройти ВЛК? Пояснення
14:37
Прем’єр Грузії спробував налякати протестувальників проблемами в Україні
14:36
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського
14:32
Завершили розслідування щодо Гринкевича-старшого у справі про підкуп керівництва ДБР
14:29
Британська розвідка: У Росії проблеми через дефіцит робочої сили
14:25
Майбутня лінійка iPhone 16 може отримати два нові кольори
14:23
У Мінстратегпром розширили можливості бронювання працівників ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе про те, чому Україні важливо підтримати Грузію зараз
Усі новини...
Реклама:
Реклама: