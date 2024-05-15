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В премьера Словакии Фицо стреляли

Андрей Синявский, Валентина РоманенкоСреда, 15 мая 2024, 16:14
В премьера Словакии Фицо стреляли
фото: OSINTdefender

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после заседания правительства; он госпитализирован.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: Пресс-секретарь министра внутренних дел страны Матей Нойманн заявил, что на главу словацкого правительства 15 мая было совершено покушение.

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По информации Aktuality, раненого Фицо вертолетом доставили в больницу.

Как отмечает Denník N, выстрелы раздались перед домом культуры, где проходило заседание правительства, когда премьер вышел к людям.

По свидетельствам журналиста издания, он не видел инцидента, но был рядом и слышал несколько выстрелов. Затем он увидел, как охранники подняли Фицо с земли, посадили в машину и увезли.

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По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, которые приветствовали его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

Вероятного нападавшего задержала полиция, которая оцепила прилегающую территорию. В то же время присутствующих в доме культуры эвакуировали. Охрана позаботилась о безопасности других членов правительства.

Темы: Словакия
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