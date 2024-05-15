Спецпризначенці НГУ за годину знищили 20 російських штурмовиків на Харківщині

На Харківському напрямку бійці 2 окремого загону Центру спеціального призначення Національної гвардії "Омега" знищили штурмову групу ворога.

Джерело: пресслужба НГУ



Деталі: Повідомляється, що, використовуючи FPV та дрони-бомбери за годину було ліквідовано групу з 20 штурмовиків.

Нацгвардійці оприлюднили відео з моментом відбиття ворожої атаки.

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Харківщина.

🎥 Один з фрагментів знищення штурмової групи ворога.

Буквально за годину 2 загін #Омега #НГУ знешкодив групу з 20 штурмовиків, використовуючи FPV та цивільні дрони. pic.twitter.com/dpAChzeLYG — НГУ (@ng_ukraine) May 15, 2024





"Судячи зі спорядження та тактики дій - група була підготовлена. Майстерність наших пілотів ударних БпЛА не залишила їм шансів на виживання!".