Спецназовцы НГУ за час уничтожили 20 российских штурмовиков на Харьковщине
Среда, 15 мая 2024, 18:05
На Харьковском направлении бойцы 2 отдельного отряда Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили штурмовую группу врага.
Источник: пресс-служба НГУ
Детали: Сообщается, что, используя FPV и дроны-бомберы за час была ликвидирована группа из 20 штурмовиков.
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Нацгвардейцы обнародовали видео с моментом отражения вражеской атаки.
Харківщина.— НГУ (@ng_ukraine) May 15, 2024
🎥 Один з фрагментів знищення штурмової групи ворога.
Буквально за годину 2 загін #Омега #НГУ знешкодив групу з 20 штурмовиків, використовуючи FPV та цивільні дрони. pic.twitter.com/dpAChzeLYG
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"Судя по снаряжению и тактике действий - группа была подготовлена. Мастерство наших пилотов ударных БпЛА не оставило им шансов на выживание!".