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Спецназовцы НГУ за час уничтожили 20 российских штурмовиков на Харьковщине

Валентина РоманенкоСреда, 15 мая 2024, 18:05
Спецназовцы НГУ за час уничтожили 20 российских штурмовиков на Харьковщине
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На Харьковском направлении бойцы 2 отдельного отряда Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили штурмовую группу врага.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Сообщается, что, используя FPV и дроны-бомберы за час была ликвидирована группа из 20 штурмовиков.

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Нацгвардейцы обнародовали видео с моментом отражения вражеской атаки.

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"Судя по снаряжению и тактике действий - группа была подготовлена. Мастерство наших пилотов ударных БпЛА не оставило им шансов на выживание!".

Темы: НацгвардияХарьковская областьвойна
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