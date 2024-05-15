Спецназовцы НГУ за час уничтожили 20 российских штурмовиков на Харьковщине

На Харьковском направлении бойцы 2 отдельного отряда Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили штурмовую группу врага.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Сообщается, что, используя FPV и дроны-бомберы за час была ликвидирована группа из 20 штурмовиков.

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Нацгвардейцы обнародовали видео с моментом отражения вражеской атаки.

Харківщина.

🎥 Один з фрагментів знищення штурмової групи ворога.

Буквально за годину 2 загін #Омега #НГУ знешкодив групу з 20 штурмовиків, використовуючи FPV та цивільні дрони. pic.twitter.com/dpAChzeLYG — НГУ (@ng_ukraine) May 15, 2024

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"Судя по снаряжению и тактике действий - группа была подготовлена. Мастерство наших пилотов ударных БпЛА не оставило им шансов на выживание!".