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50 країн і організацій заявили, що візьмуть участь у швейцарському Саміті миру

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 15 травня 2024, 19:43
50 країн і організацій заявили, що візьмуть участь у швейцарському Саміті миру
ілюстративне фото від Getty Images

50 із 160 країн та організацій, чиїх представників запросили на Глобальний саміт миру у Швейцарії, підтвердили свою участь у заході.

Джерело: речник Федерального департаменту закордонних справ і спорту країни Ніколя Бідо у коментарі швейцарському мовнику RTS, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Бідо, Швейцарія "наполегливо працює на дипломатичному фронті, щоб переконати тих, хто ще не оголосив про свою участь", і розраховує на участь близько сотні запрошених сторін.

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Серед тих, хто вже підтвердив участь, – голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Представник швейцарського МЗС визнає, що організатори конференції задоволені відповідями, але очікують більшого.

"Тут присутні основні європейські країни, але ми також хотіли б мати якомога більше країн з Півдня, тому що ми хочемо відкритої дискусії про всі можливості та міркування щодо досягнення миру в Україні", – пояснює Бідо.

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Він наголосив, що Росію на саміт миру не запрошували, тому що вона сама заявляла про небажання брати участь – але у Швейцарії "дуже хотіли б запустити процес, який би залучав Росію, тому ми підтримуємо з ними (росіянами. – Ред.) зв'язок".

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.

Теми: ШвейцаріяУкраїнамирвійна
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