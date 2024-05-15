50 стран и организаций заявили, что примут участие в швейцарском Саммите мира

50 из 160 стран и организаций, чьих представителей пригласили на Глобальный саммит мира в Швейцарии, подтвердили свое участие в мероприятии.

Источник: представитель Федерального департамента иностранных дел и спорта страны Николя Бидо в комментарии швейцарскому вещателю RTS, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Бидо, Швейцария "упорно работает на дипломатическом фронте, чтобы убедить тех, кто еще не объявил о своем участии", и рассчитывает на участие около сотни приглашенных сторон.

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Среди тех, кто уже подтвердил участие, – глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Представитель швейцарского МИД признает, что организаторы конференции довольны ответами, но ожидают большего.

"Здесь присутствуют основные европейские страны, но мы также хотели бы иметь как можно больше стран с Юга, потому что мы хотим открытой дискуссии обо всех возможностях и соображениях по достижению мира в Украине", – объясняет Бидо.

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Он отметил, что Россию на саммит мира не приглашали, потому что она сама заявляла о нежелании участвовать – но в Швейцарии "очень хотели бы запустить процесс, который бы привлекал Россию, поэтому мы поддерживаем с ними (россиянами. – Ред.) связь".

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.