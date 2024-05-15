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Росіяни обстріляли село в Запорізькій області, є постраждалі

Тетяна ОлійникСереда, 15 травня 2024, 19:57
Росіяни обстріляли село в Запорізькій області, є постраждалі
фото - дснс запоріжжя

Російські окупаційні війська вдень 15 травня обстріляли прифронтове селище Степногірськ в Запорізькій області, травми отримали троє людей.

Джерело: ГУ ДСНС у Запорізькій області

Дослівно: "15 травня о 15:45 російська армія здійснила обстріл прифронтового селища Степногірськ у Василівському районі. У результаті ворожої атаки відбулося руйнування адміністративної будівлі без подальшого горіння. Отримали травми 3 людей".

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Деталі: Повідомляється, що рятувальники надали домедичну допомогу травмованим та передали співробітникам Швидкої медичної допомоги.

 

Теми: ДСНСвійнаЗапорізька область
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