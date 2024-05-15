Россияне обстреляли село в Запорожской области, есть пострадавшие
Среда, 15 мая 2024, 19:57
Российские оккупационные войска днем 15 мая обстреляли прифронтовый поселок Степногорск в Запорожской области, травмы получили три человека.
Источник: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Дословно: "15 мая в 15:45 российская армия произвела обстрел прифронтовой деревни Степногорск в Васильевском районе. В результате вражеской атаки произошло разрушение административного здания без дальнейшего горения. Получили травмы 3 человека".
Реклама:
Детали: Сообщается, что спасатели предоставили медицинскую помощь травмированным и передали сотрудникам Скорой медицинской помощи.