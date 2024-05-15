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Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

Тетяна ОлійникСереда, 15 травня 2024, 21:00
Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла
Фото - 121 обр тро зсу

Українські військові відбили 10 атак на Харківському напрямку від початку доби.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 19.00 15 травня

Дослівно: "На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. Станом на зараз наші воїни уже відбили 10 атак в районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липців. Ситуацію вдалося частково стабілізувати, триває зачистка північно-західних околиць Вовчанська. Від початку доби загарбники втратили близько 60 осіб та 19 одиниць озброєння та військової техніки. Також уражено 11 укриттів противника".

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Деталі: На Куп’янському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень, зокрема в районах Стельмахівки, Синьківки, Іванівки та Твердохлібового. Дані про втрати агресора дані уточнюються.

На Лиманському напрямку окупанти двічі безуспішно намагались покращити тактичне положення біля Новосадового та Торського. Завдали 3 авіаудари в районі Лиману.

На Сіверському напрямку російські війська здійснили 7 атак на напрямках Миколаївка – Спірне, Берестове – Спірне, Яковлівка – Роздолівка, Соледар – Роздолівка, Золотарівка – Верхньокам’янське.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку ворог 9 разів атакував наші позиції.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Загалом сьогодні тут відбулася 31 атака окупантів. Найбільше - в районах Новоолександрівки та Нетайлового. Українські захисники роблять усе можливе для недопущення просування противника.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак.

На Времівському напрямку противник намагався потіснити наших захисників в районі Урожайного. Зазнав втрат та відійшов.

На Оріхівському напрямку ворог продовжує тиснути біля Старомайорського, здійснив 22 спроби штурмових дій. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного. Українські воїни утримують оборонні рубежі та позиції.

На Придніпровському напрямку ворог 5 разів атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав.

Дослівно: "Протягом доби підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по пункту управління, складу боєприпасів, 13 районах зосередження особового складу та інших важливих об'єктах противника.

Наша авіація завдала 2 удари по зенітних ракетних комплексах та 22 районах зосередження особового складу окупантів".

Теми: ГенштабХарківська областьбойові дії
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