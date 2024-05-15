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Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

Татьяна ОлейникСреда, 15 мая 2024, 21:00
Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла
Фото - 121 обр тро всу

Украинские военные отразили 10 атак на Харьковском направлении с начала суток.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 19.00 15 мая

Дословно: "На Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. По состоянию на сегодняшний день наши воины уже отбили 10 атак в районе Слобожанского, Волчанская, Старицы и Липцев. Ситуацию удалось частично стабилизировать, продолжается зачистка северо-западных окрестностей Волчанска. С начала суток захватчики потеряли близко лиц и 19 единиц вооружения и военной техники. Также поражено 11 укрытий противника".

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Детали: На Купянском направлении произошло 28 боевых столкновений, в том числе в районах Стельмаховки, Синковки, Ивановки и Твердохлебового. Данные о потерях агрессора данные уточняются.

На Лиманском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение возле Новосадового и Торского. Нанесли 3 авиаудара в районе Лимана.

На Северском направлении российские войска совершили 7 атак на направлениях Николаевка – Спирное, Берестово – Спирное, Яковлевка – Роздоловка, Соледар – Роздоловка, Золотаровка – Верхнекаменское.

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На Краматорском направлении враг 9 раз атаковал наши позиции.

На Покровском направлении противник не убавляет интенсивности атак. Всего сегодня здесь произошла 31 атака окупантов. Больше всего – в районах Новоалександровки и Нетайлового. Украинские защитники делают все возможное для предотвращения продвижения противника.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 7 вражеских атак.

На Времивском направлении противник пытался потеснить наших защитников в районе Урожайного. Понес потери и отошел.

На Ореховском направлении враг продолжает давить возле Старомайорского, совершил 22 попытки штурмовых действий. Нанес авиационный удар в районе Роботино. Украинские воины удерживают оборонные рубежи и позиции.

На Приднепровском направлении враг 5 раз атаковал украинских защитников близ Кринок, успеха не имел.

Дословно: "В течение суток подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли удары по пункту управления, составу боеприпасов, 13 районам сосредоточения личного состава и другим важным объектам противника.

Наша авиация нанесла 2 удара по зенитным ракетным комплексам и 22 районам сосредоточения личного состава окупантов".

Темы: ГенштабХарьковская областьбоевые действия
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