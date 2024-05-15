Посвідчення зупинило кулю і врятувало життя прикордонника у Вовчанську
Під час бою у Вовчанську, що на півночі Харківщини, ворожа куля влучила в службове посвідчення прикордонника в його кишені. Це зберегло йому життя.
Джерело: Державна прикордонна служба у соцмережах
Деталі: Повідомляється, що подія трапилась на північній околиці міста.
Боєць ДПСУ на псевдо "Тихон" отримав численні поранення у ближньому бою з росіянами. Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг.
Але одну кулю, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення військовослужбовця.
Побратимам вдалося швидко евакуювати "Тихона", і наразі життю воїна нічого не загрожує.
Нагадаємо: Саме в районі Вовчанська зараз ідуть найзапекліші бої. Росіяни усіма силами намагаються захопити місто і наступати далі – на Харків.
Буквально у середу прикордонники-аеророзвідники знищили в районі Вовчанська два російських танки, з яких окупанти обстрілювали околиці міста.