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Посвідчення зупинило кулю і врятувало життя прикордонника у Вовчанську

Євген КізіловСереда, 15 травня 2024, 21:54
Посвідчення зупинило кулю і врятувало життя прикордонника у Вовчанську
пошкоджене кулею посвідчення. фото: дпсу

Під час бою у Вовчанську, що на півночі Харківщини, ворожа куля влучила в службове посвідчення прикордонника в його кишені. Це зберегло йому життя.

Джерело: Державна прикордонна служба у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що подія трапилась на північній околиці міста.

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Боєць ДПСУ на псевдо "Тихон" отримав численні поранення у ближньому бою з росіянами. Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг.

Але одну кулю, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення військовослужбовця.

Побратимам вдалося швидко евакуювати "Тихона", і наразі життю воїна нічого не загрожує.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Саме в районі Вовчанська зараз ідуть найзапекліші бої. Росіяни усіма силами намагаються захопити місто і наступати далі – на Харків.

Буквально у середу прикордонники-аеророзвідники знищили в районі Вовчанська два російських танки, з яких окупанти обстрілювали околиці міста.

Теми: Прикордонна службавійна
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