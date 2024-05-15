Удостоверение остановило пулю и спасло жизнь пограничника в Волчанске

Во время боя в Волчанске, что на севере Харьковщины, вражеская пуля попала в служебное удостоверение пограничника в его кармане. Это сохранило ему жизнь.

Источник: Государственная пограничная служба в соцсетях

Детали: Сообщается, что событие произошло на северной окраине города.

Реклама:

Боец ГПСУ под псевдонимом "Тихон" получил многочисленные ранения в ближнем бою с россиянами. Несколько пуль прошли насквозь, переломав кости обеих ног.

Но одну пулю, которая могла стать роковой, задержало удостоверение военнослужащего.

Побратимам удалось быстро эвакуировать "Тихона", и сейчас жизни воина ничего не угрожает.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Именно в районе Волчанска сейчас идут самые ожесточенные бои. Россияне всеми силами пытаются захватить город и наступать дальше - на Харьков.

Буквально в среду пограничники-аэроразведчики уничтожили в районе Волчанска два российских танка, из которых оккупанты обстреливали окрестности города.