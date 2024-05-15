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На Полтавщині уламки російської ракети впали на подвір’я будинку

Тетяна ОлійникСереда, 15 травня 2024, 21:56
На Полтавщині уламки російської ракети впали на подвір’я будинку
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

Під час останньої повітряної тривоги на територію приватного домогосподарства у Миргородському районі на Полтавщині впали уламки.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Дослівно: "Під час останньої повітряної тривоги у повітряному просторі Полтавщини було зафіксовано дві російські ракети.

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У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на територію приватного домогосподарства".

Деталі: За інформацією ОВА люди не постраждали.  

Теми: Полтавська областьвійнаППО
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