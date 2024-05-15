На Полтавщине обломки российской ракеты упали во двор дома

Во время последней воздушной тревоги на территорию частного домохозяйства в Миргородском районе Полтавской области упали обломки.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин

Дословно: "При последней воздушной тревоге в воздушном пространстве Полтавщины были зафиксированы две российские ракеты.

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В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на территорию частного домохозяйства".

Детали: По информации ОВА люди не пострадали.