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На Полтавщине обломки российской ракеты упали во двор дома

Татьяна ОлейникСреда, 15 мая 2024, 21:56
На Полтавщине обломки российской ракеты упали во двор дома
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Во время последней воздушной тревоги на территорию частного домохозяйства в Миргородском районе Полтавской области упали обломки.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин

Дословно: "При последней воздушной тревоге в воздушном пространстве Полтавщины были зафиксированы две российские ракеты.

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В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на территорию частного домохозяйства".

Детали: По информации ОВА люди не пострадали.

Темы: Полтавская областьвойнаПВО
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