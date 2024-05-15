На Полтавщине обломки российской ракеты упали во двор дома
Среда, 15 мая 2024, 21:56
Во время последней воздушной тревоги на территорию частного домохозяйства в Миргородском районе Полтавской области упали обломки.
Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин
Дословно: "При последней воздушной тревоге в воздушном пространстве Полтавщины были зафиксированы две российские ракеты.
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В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на территорию частного домохозяйства".
Детали: По информации ОВА люди не пострадали.