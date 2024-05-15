Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Американська розвідка заявила, що Росія посилила кампанію дезінформації проти Зеленського

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 15 травня 2024, 22:04
Американська розвідка заявила, що Росія посилила кампанію дезінформації проти Зеленського

Розвідка США зауважила, що в останні місяці Росія активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: За оцінкою розвідки США, яку отримав телеканал і яку підтвердив на умовах анонімності посадовець адміністрації Джо Байдена, Росія скористалася подіями останніх тижнів, щоб розпалити критику щодо спроможності Зеленського й того, що він очолює Україну.

Реклама:

Хоча Росія поширювала дезінформацію про Зеленського ще до початку повномасштабної війни, останні дані американської розвідки показують, що "вона, безумовно, зростає", сказав посадовець США.

Російська дезінформація робить наголос на двох темах – відході українських сил з Авдіївки і відтермінуванням президентських виборів в Україні. Відступ Москва намагається подати як крок, що є не стратегічним рішенням мотиви, а переслідує "інші мотиви" (співрозмовник CNN не уточнив, які саме). А говорячи про вибори, росіяни намагаються роздмухати тезу про нелегітимність Зеленського.

Посадовець адміністрації Байдена пояснив, що США стурбовані впливом російської дезінформації не на Україну, а на її союзників, позаяк він може підірвати підтримку Києва. У межах цих зусиль Вашингтон також запровадив санкції проти пов'язаних із дезінформацією Росії осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Американські спецслужби вважають, що за останньою кампанією стоять російські розвідувальні служби, а поширюється дезінформація через державні ЗМІ, підставні сайти і соціальні мережі.

"Ми розглядаємо це як природну еволюцію або логічний розвиток російської тактики. Ми не тільки бачимо, що ці дезінформаційні зусилля зростають, але й очікуємо, що вони продовжуватимуть зростати", – підсумував співрозмовник CNN.

Раніше ЗМІ вже писали, що перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко з початку 2023 року організував кампанію з дискредитації Зеленського, намагаючись вплинути на військово-політичне керівництво України.

Теми: дезінформаціяРосіярозвідкаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом

Ввечері вимикатимуть світло попри зменшення дефіциту в енергосистемі: коли почнуть

відео, оновленоУ Луганську прогриміли вибухи: кажуть про удар по військовому містечку окупантів

доповнено Президент Ірану Раїсі загинув у катастрофі вертольота

Повітряні сили знищили усі 29 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну

В "Укренерго" розповіли, скільки ще вимикатимуть світло й чи вплине на це потепління

Усі новини...
дезінформація
ГУР: У травні Росія задіє "тришаровий" план дестабілізації України
Пісторіус хоче, аби Німеччина стала стійкішою до дезінформації Росії
Мінреінтеграції попереджає: від імені Верещук поширюють фейки про соцдопомогу
Останні новини
14:58
5 років президентства: здобутки Володимира Зеленського в цифрах
14:52
Росіяни обстріляли Степногірськ, один загиблий – Запорізька ОВА
14:45
Коли і за який термін військовозобов’язані мають пройти ВЛК? Пояснення
14:37
Прем’єр Грузії спробував налякати протестувальників проблемами в Україні
14:36
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського
14:32
Завершили розслідування щодо Гринкевича-старшого у справі про підкуп керівництва ДБР
14:29
Британська розвідка: У Росії проблеми через дефіцит робочої сили
14:25
Майбутня лінійка iPhone 16 може отримати два нові кольори
14:23
У Мінстратегпром розширили можливості бронювання працівників ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе про те, чому Україні важливо підтримати Грузію зараз
Усі новини...
Реклама:
Реклама: