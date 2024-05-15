Американська розвідка заявила, що Росія посилила кампанію дезінформації проти Зеленського

Розвідка США зауважила, що в останні місяці Росія активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: За оцінкою розвідки США, яку отримав телеканал і яку підтвердив на умовах анонімності посадовець адміністрації Джо Байдена, Росія скористалася подіями останніх тижнів, щоб розпалити критику щодо спроможності Зеленського й того, що він очолює Україну.

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Хоча Росія поширювала дезінформацію про Зеленського ще до початку повномасштабної війни, останні дані американської розвідки показують, що "вона, безумовно, зростає", сказав посадовець США.

Російська дезінформація робить наголос на двох темах – відході українських сил з Авдіївки і відтермінуванням президентських виборів в Україні. Відступ Москва намагається подати як крок, що є не стратегічним рішенням мотиви, а переслідує "інші мотиви" (співрозмовник CNN не уточнив, які саме). А говорячи про вибори, росіяни намагаються роздмухати тезу про нелегітимність Зеленського.

Посадовець адміністрації Байдена пояснив, що США стурбовані впливом російської дезінформації не на Україну, а на її союзників, позаяк він може підірвати підтримку Києва. У межах цих зусиль Вашингтон також запровадив санкції проти пов'язаних із дезінформацією Росії осіб.

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Американські спецслужби вважають, що за останньою кампанією стоять російські розвідувальні служби, а поширюється дезінформація через державні ЗМІ, підставні сайти і соціальні мережі.

"Ми розглядаємо це як природну еволюцію або логічний розвиток російської тактики. Ми не тільки бачимо, що ці дезінформаційні зусилля зростають, але й очікуємо, що вони продовжуватимуть зростати", – підсумував співрозмовник CNN.

Раніше ЗМІ вже писали, що перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко з початку 2023 року організував кампанію з дискредитації Зеленського, намагаючись вплинути на військово-політичне керівництво України.