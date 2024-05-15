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Американская разведка заявила, что Россия усилила кампанию по дезинформации против Зеленского

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 15 мая 2024, 22:04
Американская разведка заявила, что Россия усилила кампанию по дезинформации против Зеленского

Разведка США отметила, что в последние месяцы Россия активизировала свои усилия по дезинформации, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и подвергнуть сомнению его легитимность.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Детали: По оценке разведки США, которую получил телеканал и которую подтвердил на условиях анонимности чиновник администрации Джо Байдена, Россия воспользовалась событиями последних недель, чтобы разжечь критику относительно способности Зеленского и того, что он возглавляет Украину.

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Хотя Россия распространяла дезинформацию о Зеленском еще до начала полномасштабной войны, последние данные американской разведки показывают, что "она, безусловно, растет", сказал чиновник США.

Российская дезинформация делает упор на двух темах – отходе украинских сил из Авдеевки и отсрочке президентских выборов в Украине. Отступление Москва пытается подать как шаг, не являющийся стратегическим решением мотивы, а преследует "другие мотивы" (собеседник CNN не уточнил, какие именно). А говоря о выборах, россияне пытаются раздуть тезис о нелегитимности Зеленского.

Чиновник администрации Байдена объяснил, что США обеспокоены влиянием российской дезинформации не на Украину, а на ее союзников, поскольку оно может подорвать поддержку Киева. В рамках этих усилий Вашингтон также ввел санкции против связанных с дезинформацией России лиц.

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Американские спецслужбы считают, что за последней кампанией стоят российские разведывательные службы, а распространяется дезинформация через государственные СМИ, подставные сайты и социальные сети.

"Мы рассматриваем это как естественную эволюцию или логическое развитие российской тактики. Мы не только видим, что эти дезинформационные усилия растут, но и ожидаем, что они будут продолжать расти", – подытожил собеседник CNN.

Ранее СМИ уже писали, что первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко с начала 2023 года организовал кампанию по дискредитации Зеленского, пытаясь повлиять на военно-политическое руководство Украины.

Темы: дезинформацияРосcияразведкаЗеленский
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