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На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого

Тетяна ОлійникСереда, 15 травня 2024, 22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
Фото - Сумська обласна прокуратура

Російська армія 15 травня 37 разів обстріляла прикордоння Сумщини, загалом зафіксували 183 вибухи. Відомо про постраждалого і загиблу.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: У Білопільській громаді ворог бив з мінометів (11 вибухів) та ствольної артилерії (10 вибухів).

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У Есманьській громаді здійснив обстріли з мінометів (23 вибухи), РСЗВ (8 вибухів), ствольної артилерії (23 вибухи). Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинула 1 цивільна жінка.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксували обстріли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (5 вибухів).

У Новослобідській громаді росіяни скинули 6 мін.

ВІДЕО ДНЯ

У Великописарівській громаді ворог здійснив мінометний обстріл (3 вибухи) та обстріли з артилерії (7 вибухів) та скидання з БПЛА боєприпасу типу ВОГ (1 вибух).

У Середино-Будській громаді були мінометні обстріли (7 вибухів) та артилерійський обстріл (15 вибухів).

У Краснопільській громаді відбулися атака FPV дронів (3 вибухів) та мінометні обстріли (11 вибухів). Крім того, завдано удар FPV-дроном (4 вибухи).

У Дружбівській громаді ворог вдарив з РСЗВ (28 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала поранення 1 людина.

У Хотінській громаді окупанти здійснили обстріл з РСЗВ (6 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).

У Шалигинській громаді завдали удару FPV дроном (1 вибух).

Теми: Сумська областьвійна
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