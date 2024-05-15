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В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем

Татьяна ОлейникСреда, 15 мая 2024, 22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
Фото - Сумская областная прокуратура

Российская армия 15 мая 37 раз обстреляла приграничье Сумщины, всего зафиксировали 183 взрыва. Известно о пострадавшем и погибшем.

Источник: Сумская ОВА

Детали: В Белопольской громаде враг избивал из минометов (11 взрывов) и ствольной артиллерии (10 взрывов).

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В Эсманьской громаде совершил обстрелы из минометов (23 взрыва), РСЗО (8 взрывов), ствольной артиллерии (23 взрыва). В результате обстрела из РСЗО погибла 1 гражданская женщина.

В Зноб-Новгородской громаде зафиксировали обстрелы из минометов (7 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).

В Новослободской громаде россияне сбросили 6 мин.

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В Великописаревской громаде враг произвел минометный обстрел (3 взрыва) и обстрелы из артиллерии (7 взрывов) и сброс с БПЛА боеприпаса типа ВОГ (1 взрыв).

В Середино-Будской громаде были минометные обстрелы (7 взрывов) и артиллерийский обстрел (15 взрывов).

В Краснопольской громаде произошли атака FPV дронов (3 взрыва) и минометные обстрелы (11 взрывов). Кроме того, нанесен удар FPV-дроном (4 взрыва).

В Дружбовской громаде враг ударил из РСЗО (28 взрывов). В результате обстрела получил ранения 1 человек.

В Хотинской громаде оккупанты произвели обстрел из РСЗО (6 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва).

В Шалыгинской громаде нанесли удар FPV дроном (1 взрыв).

Темы: Сумская областьвойна
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