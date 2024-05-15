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Путін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном

Тетяна ОлійникСереда, 15 травня 2024, 23:53
Путін прилетів у Китай, планує розмову тет-а-тет з Сі Цзіньпіном
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Кремлівський лідер Володимир Путін прибув 15 травня у Пекін, він планує за два дні відвідати міста Пекін та Харбін.

Джерело: пресслужба Кремля, видання "Медуза"

Деталі: Це перша закордонна поїздка Путіна після так званого його переобрання на посаді.

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У ході візиту у Пекіні 16 травня відбудуться переговори Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном у вузькому та широкому складі, а також "тет-а-тет" за чаєм та у форматі "1+4". Про це повідомляв помічник Путіна Юрій Ушаков на брифінгу в Москві.

Він наголосив, що "найважливіше за все в Китаї попити чай віч-на-віч особливо".

Теми: ПутінКитайСі Цзіньпін
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