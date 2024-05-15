Путин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином

Кремлевский лидер Владимир Путин прибыл 15 мая в Пекин, он планирует через два дня посетить города Пекин и Харбин.

Источник: пресс-служба Кремля, издание "Медуза"

Детали: Это первая заграничная поездка Путина после так называемого его переизбрания в должности.

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В ходе визита в Пекине 16 мая состоятся переговоры Путина с главой КНР Си Цзиньпином в узком и широком составе, а также "тет-а-тет" по чаю и в формате "1+4". Об этом сообщал помощник Путина Юрий Ушаков на брифинге в Москве.

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Он подчеркнул, что "важнее всего в Китае попить чай лицом к лицу особенно".